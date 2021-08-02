Скандалы подождут: пока уволенные актеры негодуют, Меньшиков отправился к морю

Пока в Театре Ермоловой бушует скандал с увольнением двух десятков артистов, его худрук Олег Меньшиков, принявший решение о сокращении труппы, предался отдыху. Уволенные актеры негодуют, несут свою правду в массы, пишут обращения художественному руководителю. На днях, например, открытое письмо Олегу Евгеньевичу написала актриса театра Василиса Пьявко. Женщине удалось избежать увольнения, но она решила заступиться за своих коллег, которых лишили места работы.

«Сказать, что я подавлена и возмущена этим решением, значит, ничего не сказать, — мне дико больно», — пишет артистка.

По ее словам, когда в 2012 году Меньшиков был приглашен на должность худрука, труппа воспряла в ожидании интересных проектов и конца периода застоя. Но новый руководитель взял курс на смену актерского состава. В своем письме Пьявко рассуждает о том, что, раз школа Театра Ермоловой оказалась настолько не близка народному артисту, то, может, ему следовало отказаться от этого назначения.

Что же на подобные выпады ответил Меньшиков? Как сообщает «Комсомольская правда», в тот же день, когда актриса опубликовала свое обращение, на странице 60-летнего актера и режиссера в Instagram появились фотографии Олега Евгеньевича на море. Он то в шезлонге и в белом халате, то с бокалом в бассейне. Издание пишет, что, пока артисты негодуют из-за сокращения, их худрук отдыхает на берегу океана и замечательно проводит время.

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