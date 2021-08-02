В ее сердце навсегда: Екатерина Гордеева разместила редкий снимок с Сергеем Гриньковым

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в сторис Instagram разместила совместный снимок со своим мужем фигуристом Сергеем Гриньковым, который, к сожалению, много лет назад ушел из жизни.

На кадре Екатерина Гордеева и ее муж еще совсем молодые ребята. Кто бы мог подумать, что уже скоро фигуристке предстоит пережить страшную трагедию в своей жизни.

Напомним, что Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков начали кататься в паре с 1982 года. Они считались одной из самых красивых и перспективных пар Советского Союза.

Спортсмены с блеском побеждали на зимних играх в канадском Калгари в 1988 году и норвежском Лиллехамере в 1994-м. В 1995 году у Сергея Гринькова случился обширный инфаркт. Медики пытались вернуть его к жизни, но безуспешно. На момент смерти одному из самых известных российских фигуристов в истории было всего 28 лет.

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