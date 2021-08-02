«А кого позовем в гости?»: внучка Аллы Пугачевой готовится к празднованию первого дня рождения

Гузель Пугачева, жена племянника примадонны отечественной эстрады, Влада, в сторис Instagram разместила кадры со своей наследницей — Аллой Пугачевой – младшей. Девочке 3 августа исполнится годик, и родители заранее готовятся к торжеству.

«Куда пойдем на день рождения. На игровую площадку пойдем. А что мы с собой возьмем? Бантик сделаем. Красивое платье. Сандалики красивые. А кого позовем в гости? Калачики привезем?» Гузель Пугачева

Напомним, что внучка Аллы Пугачевой появилась на свет 3 августа 2020 года. Пока примадонна отечественной эстрады с девочкой не встречалась. При этом племянник певицы Влад Пугачев верит, что рано или поздно звездная тетя придет к нему в гости, чтобы посмотреть на родственницу.

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Заметим, что у Влада Пугачева также есть сын. Он растет под опекой Аллы Борисовны. В свое время у Влада были проблемы с наркотиками, и Примадонна пристроила его наследника в другую семью, а племянник не возражал. Сам он был тогда не в состоянии растить ребенка.

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