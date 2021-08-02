«Самый дикий подарок от безумной жены»: Богомолов показал, какой презент ему приготовила Собчак

Режиссер Константин Богомолов в Instagram показал невероятный подарок, полученный от своей жены, светской львицы Ксении Собчак. Она подарила ему самого поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

«А! Я же не поделился самым-самым из день рожденного дня. Приехав в аэропорт, чтобы перелететь в Питер, я был заведен в комнату, где… Самый дикий и невероятный и приятный подарок от самой безумной жены и самого фантастического Филиппа Киркорова». Константин Богомолов

Как отметил сам поп-король, он проехал специально 30 километров, чтобы увидеться с Константином Богомоловым и спеть ему один из своих хитов. После этого он затянул: «Глазами умными в глаза мне посмотри». Пораженный до глубины души Константин Богомолов несколько раз обнимал давнего друга, не веря, что тот пошел ради него на такие жертвы.

Напомним, что Константину Богомолову исполнилось на днях 46 лет. Свадьбу с Ксенией Собчак они сыграли почти два года назад.

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