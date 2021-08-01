«Новый бойфренд?»: Лопырева похвасталась наливным бюстом в объятиях красавца-друга

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Виктории Лопыревой появилась свежая фотография знаменитости в костюме с глубоким декольте. Примечательно, что Виктория прильнула к мужчине. А им оказался не муж телеведущей.

Лопырева нарядилась в мерцающий топ и силуэтную юбку неонового зеленового цвета. Верх костюма Виктории подчеркнул эффектную грудь знаменитости. Модель не смогла скрыть ложбинку греха, а также красавца-друга. К слову, продюсер и дизайнер Артем Кривда, с которым прилегла телеведущая, вызвал много вопросов у полонников Лопыревой. Виктория поздравила мужчину с днем рождения, прикрепив совместное фото.

«Поведение, будто в разводе», «Вы все? Развелись с мужем? Такие фотки откровенные можно только с любимым мужчиной выставлять», «Кто это? Новый бойфренд?», «Очень странно, что Вы лежите с каким-то Кривдой, а не с мужем», «Новый бойфренд! А муж? Виктория — вы женщина-огонь», «Да муж там проштрафился, наверное, чем-то, вот это и ответка», — предположили поклонники Виктории в комментариях под совместным фото Лопыревой и Кривды.

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