«Такой кот»: Слава восхитилась дерзкой и сексуальной дочерью

В одной из последних Stories личного микроблога старшей дочери исполнительницы Славы появилась запись, в которой начинающая певица в мокром облегающем костюме запечатлелась в чувственных позах.

Напомним, в этом году первенец артистки закончила университет. Александра Морозова решила пойти по стопам мамы и подалась в певицы. Девушка напоминает поклонникам ее родительницы саму Славу в молодости. Саша даже решила сделать короткую стрижку, с какой раньше ходила ее мама.

«Как тебе классно», — восхитилась Слава новой прической дочери.

А недавно Морозова устроила сексуальную фотосессию в сетчатых колготках и леопардовом боди. Наследница Славы сменила такой образ нарядом из тонкой эластичной ткани. В белоснежных кроп-топе и микрошортиках Саша искупалась в ванной. Намокший аутфит не утаил «лисьи носики» красавицы.

«Ну и девчоночки у меня получились! Сашунечка, такой кот», — поддержала Слава свою дерзкую дочь.

Поклонники Славы присоединились к восхищениям артистки:

«Мамина копия», «Суперская», «Очень крутое фото! Саша просто клон ваш», «Будто мама в молодости».

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