«Растет в другую эпоху»: Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают по поводу будущего принца Джорджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. У них подрастают два сына – принцы Джордж и Луи и лапочка-дочка – принцесса Шарлотта. Когда-то именно Джордж примет корону Британской монархии от своего отца. Сейчас он находится на третьем месте в линии престолонаследия. Однако Кейт и Уильям уже сейчас переживают за будущее своего сына.

«Он растет в другую эпоху, нежели его родители. Когда Кейт и Уильям были детьми, тогда не было Интернета, социальных седей и различных троллей», — отметил близкий ко дворцу источник, которого цитирует Marie Claire.

Напомним, недавно Джорджу исполнилось восемь лет и герцоги Кембриджские начали искать для него новую школу. Они осматривают учебные заведения в Беркшире.

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