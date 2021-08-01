Семейные каникулы: Водянова в черном купальнике предстала с Арно и детьми на яхте

Модель поделилась кадрами с отдыха. Она не только блеснула фигурой, но отправилась плавать с дельфинами.

Наталья Водянова — одна из самых известных российских моделей. Еще в 17 лет ее заметил модельный агент. Так началась ее карьера во Франции. Теперь с девушкой знакомы многие именитые модельеры. Она блистала на мировых подиумах, а не так давно Наталья представила новую коллекцию нарядов Ульяны Сергеенко. В личной жизни девушки все тоже сложилось, как в сказке. Она вышла замуж за миллиардера Антуана Арно.

Влюбленные вместе уже 10 лет, но расписались только в минувшем году. Бизнесмен принял ее детей от первого брака, Лукаса, Неву и Виктора, как родных. Также Водянова родила ему двоих сыновей: Максима и Романа. Этим летом супруги отправились отдыхать в Италии. Они путешествуют от острова к острову и успели отметиться на побережье Амальфи. А 31 июля модель показала, как они катались на яхте.

Звезда позировала в черном купальнике, подчеркнувшим ее округлые бедра.На ее голове был платок. С ней наслаждался видами и Арно. В какой-то момент в воде начали плескаться дельфины. Наталья пришла в восторг и предложила сыну Виктору поплавать с морскими млекопитающими, но мальчик побоялся.

«Они же очень добрые! А я пойду», — заявила модель.

Поклонники были восхищены семейной идиллией. Многие одарили Наталью комплиментами. «Какая милость. Дети английские и французские, а Мама говорит по русски, не стесняясь своих корней», «Какие вы все хорошие», «Вы идеальна пара», «Какие хорошенькие дети», «Вот это мама, красавица», «Эх, хорошо то как», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: