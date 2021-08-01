«Сразила»: Ани Лорак в черном мини-бикини блеснула роскошной ложбинкой в лучах солнца

Ани Лорак всегда могла похвастаться не только сильным вокалом, но и привлекательной внешностью. Филипп Киркоров в свое время поддерживал ее на конкурсе «Евровидение», а теперь они близкие друзья. Красотой артистки восхищается и Сергей Лазарев. Примечательно, что она состоит в разводе и воспитывает дочку Софию. При этом в начале года звезда намекнула, что влюблена.

Пока же Лорак отдыхает в Турции. Она последовала примеру Виктории Лопыревой, Леры Кудрявцевой и других звезды, отправившись на море в жаркую страну. Певица проводит время с 10-летней наследницей. Однако время от времени она дразнит поклонников откровенными фото. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) уже отметилась с дочкой в одинаковых купальников. А вот на побережье она запечатлелась в черном мини-бикини.

В пикантном лифе Лорак засветила глубокое декольте. Она покрасовалась в лучах солнца. При этом певица была без макияжа, но в солнцезащитных очках.

Поклонники в очередной раз были покорены красотой артистки. Многие восхитились ее женственностью. «Какая стройняшка», «Вы прям поражаете красотой», «Это лучший вид», «Ну сразила», «Помяла дыньки локтем», «В соку, ну как не любоваться», «Лорак, ну это же огонь», «Как вы можете быть одиноки?», «Ауф, так и манишь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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