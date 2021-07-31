«Откуда такое декольте?»: Бузова в стильном купальнике подразнила наливным бюстом в бассейне

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять публику. Она всегда готовится к премиям и красных дорожкам. Девушка в этом году решила изменить свою жизнь. Она рассталась с Давой и перестала вести «Дом-2». Несмотря на критику со стороны многих известных личностей, телеведущая приняла участие в новом спектакле во МХАТе. Она также теперь занимается спортом, пытаясь вернуться в форму, так как поправилась.

Несколько дней Ольга провела в Греции. Она целыми днями загорала и плавала в бассейне. Лишь короткие прогулки днем и вечером в платьях разбавляли ее отпуск. 35-летняя не побоялась устроить фотосессию у бассейна не только в вечернем платье, но и купальнике. Перед отъездом Бузова решила покрасоваться в воде. Она не просто искупалась а позировала в намокшем мини-бикини. Лиф с железной вставкой идеально подчеркнул ее маленький бюст. Девушка показала как ложбинку, так и округлые бедра.

«Жизнь одна, кайфуйте», — написала она.

Поклонники поделились на два лагеря. Одни восхитились ее формами, а другие сочли кадры слишком пикантными. «Я одна вижу живот?», «Я вижу орех», «Откуда такое декольте?», «Мамины труселя натянула», «Красивая очень», «Губы бантиком», «Ну и так выставила поплавок и сяк», «Такая сочная цыпочка», «Скучно отдыхать одной», «Фигура скоро будет как у Ким», — прокомментировали пост подписчики.

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