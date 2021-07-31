Аппетитная зажигалочка: Наталья Рудова похвасталась наливной грудью во время танца

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» — Наталья Рудова — показала, как умеет владеть своим сногсшибательным телом. Знаменитость станцевала во время ужина с экс-возлюбленной шоумена Тимати.

Напомним, Рудова улетела отдыхать в Европу вместе с телеведущей Решетовой. На отдыхе у девушек случаются незабываемые приключения. Так, прошлой ночью девушки всерьез испугались. Красавицам показалось, что их хотят ограбить. Подруги вооружились маникюрными ножницами и расческами и пошли в атаку. К счастью, никто не пострадал. Просто у девушек оказалось бурное воображение.

Но не всегда Решетова и Рудова гоняются за невидимыми ворами, иногда подруги просто устраивают жаркие танцы во время ужина. Анастасия показала, как 38-летняя актриса пустилась в пляс прямо на стуле. Артистка облачилась в ярко-голубой бикини с оранжевыми цветами. А поверх него Наталья надела салатовую тунику с глубоким вырезом.

Рудова похвасталась зажигательным настроем, фирменной белоснежной улыбкой и пышными формами. Артистка исполнила огненный танец, пока бывшая возлюбленная Тимура Юнусова снимала подругу на свой телефон.

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