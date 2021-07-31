«Фигурка отпад»: Глюкоза в трехцветном купальнике показала прелести стройной фигуры

Исполнительница Глюкоза разместила на личной странице в Instagram фотографию в ярком купальнике с вырезами по бокам изделия.

Певица облачилась в пляжный наряд красного, оранжевого и желтого цветов. Круглый элемент украшал смелый аутфит Глюкозы. Слитный купальник Натальи Чистяковой-Ионовой не смог утаить красивую талию артистки. Вырезы по бокам секси-изделия оголили стройное тело Глюкозы.

Исполнительница оперлась на камни и запечатлелась в изящной позе. Наталья похвасталась «лисьими носиками», которые сверкнули сквозь тонкую ткань купальника. А сочные бедра Глюкозы восхитили поклонников знаменитости. Длинные ножки жены бизнесмена Александра Чистякова взбудоражили многих фанатов, которые оставили певице комплименты в комментариях под фото.

«Что за прелесть?», «Сама сексуальность», «Секси-апельсинка», «Божественная», «Огонь», «И как тут не влюбиться?», «Шикарно выглядишь», «Ангельски красива», «Красотка, блистаешь с каждым днем все ярче», «Фигурка отпад, точеная», «Наташа, соблазняешь», «Хрустальная фигурка», — отметили фолловеры Глюкозы.

Напомним, артистка улетела в Испанию. В солнечной стране Глюкоза делится восхитительными купальными нарядами и смелыми платьями.

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