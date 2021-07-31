«Какие булочки»: Лопырева в лифе со стразами и микроюбке сразила пляж роскошным бюстом

Виктория Лопырева в свое время обладала титулом «Мисс Россия». Девушка из Ростова вскоре стала известна и начала много путешествовать. Она даже была невестой Николая Баскова, но их свадьба так и не состоялась. Однако модель обрела счастье с бизнесменом Игорем Булатовым. Она подарила ему сына Марка Лео. Однако в прошлом году избранник получил высокую должность, поэтому меньше времени проводит с семьей.

Недавно Виктория отметила свой день рождения. Она организовала поездку в Турцию на частном самолете для друзей. На пляже девушка устроила вечеринку только для самых близких. С ней повеселилась даже беременная Нюша. А на днях модель сменила курорт, так как в Бодруме начались пожары. Она продолжает отмечать 38-летие с друзьями. Лопырева устроила танцы прямо на пляжном кафе.

Она предстала в белом лифе от купальника со стразами и микроюбку с рюшами. Виктория стала зажигательно танцевать, виляя бедрами.

«Давай-давай. Куда ты? Пошла под стол», — поддерживали ее мужчины.

При этом девушка блеснула роскошным бюстом и стройными ногами. После родов она быстро вернулась в форму. Иногда она прикрывалась руками, но все равно сразила пляж своими танцами. «Нет слов, одни эмоции», «Крутой купальник», «Какие булочки», «Выкатила персики», «Вика, вы такая красотка, нет слов», «Вы прям шоколадка», «Легкая и позитивная», — прокомментировали пост подписчики.

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