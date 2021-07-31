Без макияжа и укладки: Вера Брежнева в одной рубашке оверсайз прикрыла изящную фигуру

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА-Гра». Теперь она известная сольная исполнительница. Уже не первый год певица счастлива в браке с Константином Меладзе. Они редко выходят в свет вместе и не часто радуют публику совместными кадрами. Но этим летом пара отдыхает в Италии. Они много времени проводят вместе. Артистка отлучается только ради концертов.

Накануне Вера побывала в Вероне. Она призналась, что провела в знаменитом городе несколько часов. А 31 июля свое утро певица встретила уже в особняке в Италии. Она сделала фото, на котором предстала без грима и укладки. Более того, жена Меладзе позировала в одной рубашке оверсайз белого цвета, прикрыв изящные формы. При этом она похвасталась загорелыми и стройными ногами.

«Люблю эту рубашку. Черную теперь хочу», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Брежнева. Многие оценили не только ее естественную красоту, но и стиль. «Какая нежная», «Вера всегда прекрасна», «Такой видит Костик», «Утренняя красавица», «Вы так еще моложе», «Рубашка крутая, но у вас фигура круче», «Стройная безумно», «Красота вне рамок, само совершенство», Вы не умеете плохо выглядеть», — прокомментировали фото подписчики.

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