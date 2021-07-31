«Солнечная Греция — и я в ней»: Волочкова в желтом бикини на ниточках сделала шпагат в воде

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась красивой записью со своего отдыха в Греции. На кадрах она элегантно зашла в воду. На танцовщице желтое бикини на ниточках. В какой-то момент балерина упала в воду и начала демонстрировать свои знаменитые на всю страну шпагаты.

«Солнечная Греция – и я в ней». Анастасия Волочкова

«Анастасия, почему вы постоянно выставляете себя на посмешище. Вы мазохист?» «Какая скукотища. Неужели нельзя пойти в музеи. Посмотреть какие-то фестивали», «Красавица Анастасия. Прекрасный вид», «Отличного отдыха вам в Греции. Вы просто невероятно хороши собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Волочкова регулярно выставляет свои шпагаты в Сети. При этом часто она подвергается обструкции со стороны подписчиков. Сама она всю критику в свой адрес пропускает мимо ушей. Тех женщин, кто шлет проклятия в ее адрес, она называет недолюбленными тетками.

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