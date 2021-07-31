Смело: Ирина Старшенбаум не постеснялась показать результаты похудения

Бывшая возлюбленная актера Александра Петрова — Ирина Старшенбаум — разместила в Stories личного микроблога откровенное фото. Таким способом артистка похвасталась похудевшим телом.

Ирина воспользовалась чудесами современных технологий и использовала фильтры и маски Instagram, чтобы прикрыть самые интересные места. Старшенбаум закрыла груди стикерами в виде ромашек. А вот настоящие трусики актриса заменила виртуальными лавандовыми. К слову, они тоже были украшены цветами.

Старшенбаум хотелось похвастаться результатами своего похудения с поклонниками. Поэтому знаменитость не побоялась разместить такое откровенное фото.

«Диета работает!» — отметила Старшенбаум, продемонстрировав ослепительную фигуру.

Артистка не стала рассказывать о подробностях своего преображения. О своих ограничениях в еде и тренировках Старшенбаум умолчала. Зато о проблемах в личной жизни Ирина упомянула.

«Зарегистрировалась на Tinder! Решила опробовать такой способ осознанного выбора знакомств, но нет. Хватило меня ровно на три дня», — призналась Старшенбаум.

А вот ее бывший возлюбленный — Александр Петров — счастлив в романтических отношениях со Стасей Милославской.

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