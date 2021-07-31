«Пробыл на необитаемом острове 28 лет»: Мартиросян запечатлелся на катере МЧС Багамских островов

Шоумен Гарик Мартиросян в Instagram поделился забавным роликом. На кадрах он в модной шапочке сидит на катере и едет по водной глади. При этом юморист не смог не вымолвить не слова. Судя по всему, он под впечатлением от отдыха на Багамских островах.

«Обожаю такие моменты в жизни, когда пробыл на необитаемом острове 28 лет, а тебя однажды в субботу утром нашли и везут домой на катере МЧС Багамских островов! А с вами было такое?» Гарик Мартиросян

«Гарик, тебя заставляют снимать такие видео? И не разрешают говорить? Или укачало?» — задал вопрос другу лидер «Уральских пельменей» Сергей Исаев. «Каждые 28 лет со мной такая история случается», «Шляпа крутая. Точнее надпись на ней», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Мартиросян с 1998 года вместе с юристом Жанной Левиной. Они познакомились в Сочи на одной из игр КВН. У пары двое детей – дочь Жасмин, которая родилась в 2004 году, и сын Даниэль. Ему в этом году исполнится 12 лет.

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