Борис Корчевников показал, как выглядел в 23 года на съемках программы «Башня»

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в Instagram разместил раритетное видео. На кадрах он в 1998 году на съемках программы «Башня», которая в те годы выходила на канале РТР. В милом пареньке со смешной прической с трудом можно признать известного сегодня телеведущего.

«Это я. 23 года назад. На канале РТР. Спасибо тем, кто это находит». Борис Корчевников

«Как же это давно было. Мы выросли, но в душе все те же подростки», «Я всегда смотрел «Башню». После нее начинался «Комиссар Рекс», «Борис, вы очаровательны в юности. Как я любила смотреть эту передачу!» «Какое тогда прекрасное было время», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Корчевников в разные годы вел такие программы, как «Хочу верить!» «История российского шоу-бизнеса», «Прямой эфир». Он двукратный лауреат премии «ТЭФИ». Эту награду он получал в 2010 и 2019 году.

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