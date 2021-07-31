«Мы долго не выставляли это видео»: фанаты сына Фриске показали, как певица держит ребенка на руках

Исполнительница ушла из жизни в 2015 году.

Фанаты сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева в Instagram разместили уникальные кадры. На них можно увидеть заметно располневшую из-за тяжелой болезни исполнительницу, которая играет со своим наследником.

В начале записи ребенка держит на руках гражданский муж певицы телеведущий Дмитрий Шепелев. Затем он передает его матери, которая мило смотрит на совсем еще маленького Платона.

«Мы долго не выставляли данное видео из этических соображений, снятое купленными папарацци, но все же на этом видео запечатлен момент общения Жанны с сыном, поэтому мы приняли решение опубликовать это видео». Фанаты Платона Шепелева

Напомним, что Жанна Фриске на протяжении двух лет боролась с тяжелой болезнью. К сожалению, она не смогла победить в этой схватке за жизнь. Исполнительница ушла из жизни в 2015 году. После ее смерти отец Платона Дмитрий Шепелев в пух и прах разругался с близкими Жанны Фриске. К примеру, бабушка и дед уже несколько лет не видели своего внука.

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