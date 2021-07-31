Пугачева около Юдашкина за одним столом: Редель разместила снимок своих самых близких людей

На фотографии также можно увидеть Максима Галкина и Игоря Николаева с женой.

Лучшая подруга Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой меценат и ученый Алина Редель в Instagram разместила снимок своих самых близких друзей. На снимке большое количество звезд. За одним столом рядышком сидят Примадонна и ее друг модельер Валентин Юдашкин. Чуть поодаль стоит муж исполнительницы юморист Максим Галкин. Также на кадре композитор Игорь Николаев со своей женой Юлией Проскуряковой.

«Сегодня день друзей. Спасибо, что вы есть!» Алина Редель

«Как здорово, что вы все вместе собираетесь», «Какие прекрасные друзья. Правду говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» Это песня моей юности», «Алина Ивановна, долгой вам жизни», «Как приятно смотреть на такие компании интеллигентных и воспитанных людей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алина Редель часто встречается с Аллой Пугачевой. Они большие друзья на протяжении долгих лет.

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