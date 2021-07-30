«Горячая такая»: Виктория Лопырева в бикини цвета темной ночи позировала в бассейне

В одной из последних Stories личного микроблога модели Виктории Лопыревой появился ролик, в котором знаменитость показала, как создает секси-контент. Примечательно, что для своей новой фотосессии красавица выбрала черный купальник с небольшими разрезами и ярко-розовую кепку.

Лопырева легла на большой желтый воздушный матрас круглой формы. Виктория надела бейсболку цвета наряда Барби. А к этому аксессуару прилагался пляжный откровенный наряд. Модель отдала предпочтение черному бикини.

Трусики на завязках-бантиках подчеркнули сочные бедра загорелой блондинки. А лиф в виде треугольников с разрезами на наливной груди эффектно выделил пышные формы Виктории.

Лопырева изящно подняла одну ножку и слегка отвела ее в сторону. Экс-избранница футболиста Федора Смолова растянулась в чувственной позе, продемонстрировав плоский животик.

«Горячая какая! Как эта вода, я ошпарюсь», — сказал фотограф и друг Лопыревой, пока снимал телеведущую.

Напомним, недавно Лопырева отметила свое 38-летие. Модель устроила пышное торжество в Турции, где отдыхает уже долгое время.

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