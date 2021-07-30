Ольга Бузова засветила грудь в откровенном бикини под свой новый хит

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущей Ольги Бузовой появился ролик, в котором знаменитость спела свой новую композицию «Женская доля». Примечательно, что делала это Ольга в номере отеля и в сексуальном купальнике.

Напомним, в пятницу, 30 июля, Бузова вновь заявила о себе яркой песней о непростой личной жизни. Ольга рассказала о женской доле, а также о постоянном хейте в свой адрес.

Артистка отметила, что ее новый хит стал одним из самых личных в репертуаре Ольги. Бузова спела отрывок в отеле Греции, где сейчас отдыхает в компании неизвестного брюнета.

Телеведущая облачилась в бикини с дерзкими вырезами. Бузова выбрала для похода на пляж наряд ярко-оранжевого цвета с черными и желтыми полосками. Принт напоминал перья Жар-птицы или окраску тигрицы. Ольга поправила микротрусики на завязочках-бантиках. К слову, такие же веревочки украшали лиф купальника. Завязки оголили аккуратные груди Бузовой, а также продемонстрировали плоский животик знаменитости.

Ольга соблазнительно провела загорелой ручкой по стальному прессу и спела строчки из нового трека.

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