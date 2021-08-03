«Бузовское море слез»: по каким поводам Ольга устраивала истерики на глазах у толпы

Артистка отличается взрывным темпераментов и если не может найти слов - переходит на слезы.

Ольга Бузова — барышня эмоциональная и местами не может сдержать эмоции. Плачет она по разным поводам: обидел любимый, посмеялись коллеги по работе, нахамили подписчики, в конце-концов, от увиденной вокруг красоты.

Teleprogramma.pro вспомнила последние случаи, когда одна из самых богатых девушек страны лила слезы.

В Греции от восторга

Известная телеведущая и певица сейчас отдыхает в Греции и прогуливаясь по улицам солнечного Санторини она не смогла сдержать слез восторга.

«Моя Мечта исполнилась прямо сейчас. И самые настоящие слЕзы счастья, не передать свои ощущения…. Голубые крыши! Просто нет слов!» — делится певица с поклонниками.

Но 23-миллионную армию фанатов таким уже не купить:

«Если собрать все слезы, которые пролила Бузова, можно образовать море и назвать его Бузовское море», — тут же резюмируют подписчики.

В студии «Матч-ТВ» от обиды

Если это слезы радости, то совсем недавно Ольга рыдала от обиды и бессилия в студии «Матч-ТВ», куда ее позвали обсудить «Евро-2020». Тот факт, что девушка ничего не смыслит в футболе, никого не смутил, зато эфир получился жарким.

Как только к диалогу подключился Дмитрий Губерниев, разговор свернул не только с футбольной, но и с мирной темы.

Добил девушку сакраментальный вопрос из «Малыша и Карлсона» — «А вы перестали пить коньяк по утрам?». Бомба замедленного действия сдетонировала и Ольга стала метаться по студии. Заливаясь слезами она заявила, что Губерниев в ее глазах перестал быть мужчиной и пробил дно, а после покинула студию.

В больнице и на фестивале

В мае 2021 года артистка угодила в больницу и со слезами делилась с поклонниками новостями о своем состоянии. Девушка намекала, что ее буквально вытащили с того света, а вот в анонимных Telegram-каналах утверждали, что она делала плановую операцию на носу.

А чуть ранее Ольге дали еще один повод лить слезы на людях. На фестивале «Жара» Ксения Собчак то и дело интересовалась, как Бузова относится к тому, что ее близкий друг Филипп Киркоров продолжает дружить с Давидом Манукяном. С блогером и певцом Ольга рассталась в начале года, причем произошло это очень некрасиво.

Ольга сначала переводила все случившееся в шутку, а потом решила спастись бегством. Торопилась так, что даже перепутала выход.

Дома после разрыва с любимым

Тяжелым для Ольги выдался и январь 2021 года. Артистка отметила свой день рождения на Мальдивах, где сыграла ненастоящую свадьбу с Давидом Манукяном, а уже на следующий день грянул скандал. Ссора вышла такой громкой и затяжной, что экс-возлюбленные до сих пор обходят друг друга стороной.

Бузова заявила, что Дава бил ее, плевал в лицо и изменял с девушками легкого поведения. Знаменитость плакала на камеру и была, мягко говоря, в очень странном состоянии.

После закрытия «Дома-2»

Декабрь 2020 тоже оказался не из легких. На ТНТ решили закрыть «Дом-2» , которому Ольга Бузова отдала 17 лет своей жизни. И эта новость выбила ее из колеи. Закончилось дело, конечно же, слезами.

Из-за мужской измены

Из-за мужчин невесте в квадрате приходилось лить слезы не единожды. В 2018 году Ольга расплакалась, узнав что участник «Дома-2» Роман Гриценко, которые уже не первый месяц признается ей в любви, был близок с другой девушкой.

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