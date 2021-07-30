«Девушка-пожар»: Виктория Лопырева поманила упругими бедрами в бикини цвета фуксии

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Лопыревой появилась свежая фотография из отпуска знаменитости на полуострове Датча.

Напомним, Лопырева улетела в Турцию. Там 38-летняя Виктория отпраздновала свой день рождения.

В жаркой стране стройная красотка выгуливает не только короткие шортики и мини-платья, но и купальники всех цветов и фасонов. Недавно Лопырева похвасталась розовым бикини. Примечательно, что модель выбрала яркий оттенок купальника. Крошечный пляжный наряд Виктории напомнил фанатам блондинки аутфит куклы Барби. Они отметили, что загорелой телеведущей отлично подошел такой бикини.

Лопырева похвасталась упругими бедрами. Виктория встала в сексуальную позу, которая подчеркнула округлые ягодицы знаменитости. Красавица показала стройные ручки, которыми придерживала очки с массивными стеклами.

«Блондинкам очень идет розовый. Барби!», «Шикарна», «У вас прекрасная форма», «Как прекрасна», «Отличная фигура! Шик и блеск!», «Крутой цвет купальника», «Девушка-пожар», «Восхищаете меня! Как оставаться в такой хорошей форме?», «Виктория, как всегда, на высоте», — написали взбудораженные поклонники в комментариях под фото Лопыревой.

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