Игривая кошечка: Светлана Ходченкова запечатлелась на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова разместила на своей странице кадры с тренировки по танцам на пилоне.

Напомним, Ходченкова давно занимается на пилоне. Артистка видит в этом искусство, а также получает от тренировок тяжелую физическую нагрузку. Несмотря на критику хейтеров, Светлана уверена, что танцы на шесте — это сексуально, но не вульгарно.

«Тренировки», — коротко подписала Ходченкова снимок с последнего занятия.

Светлана затянула светлые волосы в тугой пучок. Актриса надела короткий лонгслив и обтягивающие лосины. Черный костюмчик подчеркнул стройность блондинки. На ногах у Ходченковой по традиции были стрипы. Туфли на высоких платформе и каблуке были в цвет одежды Светланы. Черный цвет сделал красотку еще более стройной.

Ходченкова изогнулась в сексуальной позе, обняв ладонями стальной шест. Светлана показала взгляд настоящей львицы, который оценили ее поклонники.

«Огонь!», «Светлана — стройная красотка! Спортивная, молодец!», «Как же вы, Света, вдохновляете», «Как классно», «Кошечка такая», «Ух, секси», — написали фолловеры Светланы в комментариях под фото.

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