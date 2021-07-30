«Своя кровь» — удивительная вещь»: Ксения Собчак объяснила, почему сын ее точная копия

Как отметила светская львица, глупо злиться на себя в другом человеке.

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram поделилась кадрами со своим сыном от актера Максима Виторгана Платоном. Если на одном кадре мальчик улыбается, то на втором у него крайне недовольный вид. Судя по всему, он чем-то обижен на мать.

«Своя кровь» — удивительная вещь. В (такие) моменты ты сразу четко видишь в кого характер, и это примиряет тебя. Глупо ведь злиться на себя в другом человеке. Понимаете, о чем я? Недовольный взгляд на второй фотографии — это прямо стопроцентная классическая Ксюша». Ксения Собчак

«Через несколько лет этот характер прольется океаном», «Ксюша, надо еще рожать. Такой классный парень», «Дети берут с нас пример. Хотим мы этого или нет. Меньше воспитывайте детей, больше воспитывайте себя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Ксения Собчак родила в ноябре 2016 года. В этом году мальчику исполнится пять лет.

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