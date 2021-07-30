«Если бы Стасик меня не выдернул»: Клявер вспомнил, чем обязан Костюшкину

Рассказывая о своем старшем сыне в новом интервью, 46-летний певец Денис Клявер вспомнил и собственную молодость. Артист отметил, что его наследник от второго брака Тимофей до службы в армии был «домашним, никуда не торопящимся парнем», но уже после первой недели солдатской жизни стал другим — взрослым и целеустремленным. Звездный отец вспомнил, что он в юности прошел тот же путь — до армии считал, что никуда не надо торопиться. Сейчас артист признается, что это была «абсолютно неправильная позиция».

«Не знаю, что было бы, если бы я в свое время не встретил, в том числе, Стасика Костюшкина. Он на четыре года старше и такой, что всегда готов в омут с головой, а я за то, чтобы лишний раз подумать, и в этом у нас был баланс. Может быть, я бы в своем спокойном болотце еще долго копошился, если бы Стасик меня из него не выдернул», — рассказал Клявер «Теленеделе».

Напомним, Денис и Стас познакомились в начале 90-х и начали дурачиться, сочиняя песни. Идею создать дуэт и дебютировать на сцене парням подал отец Клявера Илья Олейников. Он же дал начинающим артистам солидные деньги на первые клипы. Их группа «Чай вдвоем» дебютировала в конце 1994 года, когда Денису было всего 19 лет.

Дуэт просуществовал 18 лет и запустил творческие карьеры обоих артистов. Сегодня Клявер — популярный певец, но смог бы он им стать, если бы три десятилетия назад не познакомился со Стасом Костюшкиным?

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