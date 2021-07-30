Хватит критиковать: принц Гарри получил резкое предупреждение

Недавно принц Гарри заявил о том, что пишет мемуары. Книга выйдет в свет в конце 2022 года, а пока герцог Сассекский активно работает над черновиками. Королевские эксперты предполагают, что основная часть рукописи будет посвящена самой большой трагедии в жизни принца — смерти его матери, принцессы Дианы. Сам Гарри по этому поводу не дает никаких комментариев. Тем временем, он уже получил предупреждение. Об этом заявила эксперт Анджела Левин.

«Гарри предупредили, что он не может продолжать критиковать монархию, если хочет, чтобы его новорожденную дочь Лилибет Диану крестили в Виндзоре», — пишет Express.

Напомним, в Лили родилась 4 июня в Санта-Барбаре. Герцоги еще не показали фото малышки, но якобы собираются крестить ее в Лондоне, на глазах у королевы. Возможно, это произойдет в ближайший их визит в Великобританию. В сентябре Меган и Гарри собираются навестить родственников.

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