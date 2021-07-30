Кошмал разместила редкий снимок с Зеленским в майке-алкоголичке со съемок «Слуги народа»

Звезда сериала «Сваты», где она сыграла роль девушки-гота Жени Ковалевой, актриса Анна Кошмал в сторис Instagram разместила редкий кадр из украинского сериала «Слуга народа». На кадре она запечатлена вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем он изображен в кадре в майке-алкоголичке.

Отметим, что Анна Кошмал в сериале «Слуга народа» сыграла роль племянницы, дочери сестры главного героя фильма, простого учителя истории, которого угораздило стать президентом страны. Кстати, актриса появляется только в нескольких первых сериях сериала.

Заметим, что сериал с политическим оттенком «Слуга народа» вышел на экраны в ноябре 2015 года. Его показывал украинский канал «1+1».

Именно после выхода этой картины на Владимира Зеленского обрушилась настоящая слава. Через несколько лет он смог стать президентом Украины уже не в кино, а в реальной жизни.

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