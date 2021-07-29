С косой до талии: Бузова в кукольном мини-платье с цветочным принтом поужинала на Санторини

Ольга Бузова является одним из самых популярных артисток в России. Она стала кумиром молодежи, когда начала петь. При этом также девушка играет в театре и ведет телепередачи. Однако в этом году она покинула пост ведущей «Дома-2». Ко всему прочему, Ольга рассталась с Давой после длительных отношений. Это подтолкнуло ее пересмотреть свои ценности. Она стала больше путешествовать.

Недавно Ольга провела месяц на съемках в Африке. Теперь она устроила себе отпуск в Греции. Девушка уже посетила Афины, где весь день гуляла по историческим местам. Теперь она наслаждается красочными видами на острове Санторини. Телеведущая даже расплакалась, когда гуляла среди белых домов со знаменитыми синими крышами. А вот вечером Бузова нарядилась, чтобы пойти в ресторан.

Девушка запечатлелась в шелковом мини-платье в цветочек. Кукольный наряд с акцентом на талии подчеркнул ее стройную фигуру. При этом Бузова заплела свои волосы в косу, которая касалась талии. Уже с сумочкой Louis Vuitton она вышла на улицу.

«Я не заказывала столик, потому что живу в отеле, куда все приходят смотреть закат и фотографироваться. Я пойду и сяду там, где сяду. По-русски так», — заявила она.

В ожидании блюд артистка похвасталась, что ждет премьеры нового трека «Женская доля». Она заверила, что песня раскроет все ее переживания. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая.

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