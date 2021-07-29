«Львица»: Виктория Лопырева похвасталась роскошным декольте в топе Versace

В одной из последних публикаций личного микроблога Виктории Лопыревой появилась фотография, в которой телеведущая продемонстрировала восхитительный бюст в топе дорогого бренда.

Лопырева вместе с друзьями насладилась ужином. Виктория в сумерках позировала на камеру за столиком. Модель сделала сосредоточенный взгляд настоящей хищницы. Эффектная блондинка выбрала для посиделок атласный костюм Versace.

Черный, золотистый и белый стали ключевыми цветами аутфита Виктории. Лопырева отдала предпочтение кроп-топу на кружевных бретелях. Глубокий вырез изделия подчеркнул наливную грудь знаменитости. Также Виктория смогла похвастаться стальным прессом и загорелыми ножками. Короткая юбочка с фирменным знаком Versace в виде головы медузы красиво обнажила стройные бедра Виктории.

Лопырева завершила модный образ золотыми украшениями: массивной цепью, кольцом с жемчугом и серьгами-кольцами.

«Суперская», «Красотка такая», «Прекраснейшая Виктория!», «Вика-секси», «Вообще богиня», «Потрясающий топ», «Красотка, ты всегда на высоте», «Горячая фотография», «Идеальная красотка», «Классный образ у вас!», «Ну, прямо львица!», «Просто ты можешь убить даже одним взглядом», — написали поклонники Лопыревой в комментариях под фото.

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