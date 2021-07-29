«Что-то грандиозное»: Рудковская в пышном черном платье со шлейфом предстала с Киркоровым

Яна Рудковская не скрывает, что любит удивлять публику. Жена Евгения Плющенко часто хвастается своей роскошной жизнь. Она покупает брендовые наряды, коллекционирует сундуки Louis Vuitton и часто отдыхает на элитных курортах. Не так давно в честь своего младшего сына Арсения устроила праздник. Она с размахом отметила крестины малыша. И часть лета светская львица провела во Франции, где посещала модные показы.

А не так давно Яна показала лицо Арсения. Так как мальчику нет и года, пара предпочитала прятать его от поклонников. Но теперь фанаты узнали, что малыш очень похож на маму. По всей видимости, светская львица готовит новый сюрприз. Она поделилась снимком, на котором предстала в пышном черном платье со шлейфом и объемными рукавами. С ней позировал Филипп Киркоров в черном костюме. При этом они стояли на карете из подстриженных кустарников.

«Готовим что-то интересное с Филиппом что-то грандиозное! Следите завтра за новостями у нас в аккаунтах», — объявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. Многие отметили, что необычный образ в готическом стиле украсил светскую львицу. «Невероятно красиво», «Шикарные, аристократичные», «Как из сказки, волшебно», «Вам очень идут платья подобного кроя, красотка!», «Ваще по-королевски», «Ох, что грядет интересное», «Какие особы, прям царской крови», — прокомментировали пост подписчики.

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