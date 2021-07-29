«Так горит и манит»: Глюкоза не смогла скрыть «ложбинку греха» в бикини с бахромой

Артистка позировала во время загара.

Исполнительница Глюкоза опубликовала на личной странице фотографию, в которой продемонстрировала изящный бюст.

Певица облачилась в пляжный наряд песочного оттенка с бахромой и легла загорать. Во время расслабляющего процесса исполнительница сделала селфи. К слову, даже на отдыхе Глюкоза желает оставаться роковой красоткой. Поэтому артистка подчеркнула губы чувственной красной помадой.

«Сегодня особенно чувствую себя в любви», — отметила Глюкоза.

Певица игриво закатила глазки от наслаждения и слегка обнажила белоснежные зубки. Красивые пряди блондинки плавно спадали с ее сверкающей кожи. А соблазнительный купальник Глюкозы приоткрыл шикарный вид на ее выдающееся декольте.

«Очень красивая», «Самая огненная, так горит и манит», «О такой женщине только мечтать! Достояние мира», «Шикарно выглядишь», «Красивая. Без силикона. Приятно смотреть», «Богиня!», «Роковая девушка», «Супер-девочка», «Наташа лучшая!» — написали поклонники Глюкозы в комментариях под фото.

Напомним, недавно Глюкоза похвасталась сексуальной новинкой своего гардероба. Певица позировала на капоте автомобиля в ярко-розовом платье-комбинации с откровенными разрезами. Глюкоза приняла чувственную позу и сразила аппетитными формами.

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