Высокие холмики: Настя Каменских засветила упругую грудь в солнечном купальнике

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Насти Каменских появилась запись, в которой знаменитость игриво повиляла «хвостиком» у моря.

Настя облачилась в купальник ярко-желтого оттенка. Артистка распустила свои длинные кудрявые волосы и начала снимать TikTok. Каменских не знала, что за ней подглядывает подруга, пока жена шоумена Потапа показывала сексуальные движения на свой телефон. К ней подкралась со спины приятельница, которая уже успела заснять сочные бедра Насти.

Когда Каменских обнаружила «шпионку», то не стала ее ругать. Настя покачала на камеру выдающимся «поплавком» в узких трусиках. К слову, купальник засветил не только роскошные ягодицы Каменских, но и ее наливную грудь.

Тонкая ткань пляжного наряда не утаила «лисьих носиков» артистки.

«Богиня TikTok!» — назвала Настю ее подруга.

Каменских не стала возражать против такого титула. К тому же певица действительно старается делать качественный и соблазнительный контент для поклонников. А чтобы радовать подписчиков аппетитными формами Насте приходится трудиться в зале, а по утрам есть овсянку.

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