«Капельки прям в ложбинке»: Бузова в стильном бикини засветила округлы бюст на Санторини

Телеведущая приехала на греческий остров, куда мечтала попасть. Она поделилась кадрами, на которых плескается в бассейне. Поклонники заметили, что звезда преобразилась.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она регулярно снимается в новых проектах и пробует силы в разных сферах. Не так давно телеведущая вернулась из Африки, где провела целый месяц на съемках нового шоу. В Москве она записала новый трек и сразу уехала, так как решила устроить себе отпуск. Девушка предпочла провести время в Греции. Она целый день гуляла по Афинам.

А теперь Ольга исполнила свою мечту. Оказалось, что ей очень хотелось побывать на острове Санторини. Телеведущая даже разрыдалась, увидев знаменитые синие крыши. А после прогулки артистка решила поплескаться в бассейне с видом на город и побережье. Бузова облачилась в голубое мини-бикини из сжатой ткани. Именно такие купальники в тренде в этом сезоне, а лиф в виде топа идеально подчеркивает маленькую грудь. Недавно в таком же купальнике отметилась Ксения Собчак.

На камеру телеведущая поплескалась в воде. Она намочила свое тело и продемонстрировала округлившуюся грудь. Ольга показала красочные пейзажи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. При этом многие заметили, что без макияж и с наращенными ресницами она стала выглядеть иначе. «Какая вода, сливается с небом», «Купальник идеальный», «Мне нравится все, что я вижу», «Оля на себя не похожа», «Капельки прям в ложбинке», «Оля, от счастья изменилась», «Трусы поправила, это главное», — прокомментировали кадры подписчики.

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