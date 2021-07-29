Греческие каникулы: Стеша Маликова в воздушном мини-платье с кружевом предстала на побережье

Дочка Дмитрия Маликова проводит лето с семьей в Европе. Она устроила фотосессию на отдыхе.

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дочкой. Стеша Маликова недавно окончила престижный вуз. Более того, в прошлом году девушка решила заняться своим бизнесом. Она запустила свой бренд одежды и теперь каждую свободную минуту занимается его развитием. Примечательно, что наследница артиста обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать. Она предпочитает носить женственные и молодежные наряды.

Этим летом Маликов увез семью в Грецию. Стеша проводит жаркие дни на побережье. Практически каждый вечер она наряжает то для прогулок, то для похода в ресторан. 29 июля дочка артиста поделилась кадрами с побережья. Она предстала в белом мини-платье с кружевом и воздушными рукавами-фонариками. Свой образ девушка дополнила неброскими аксессуарами в виде цепочки и браслетов.

Наряд в стиле бэби-долл подчеркнул хрупкую фигуру Стефании и ее стройные ноги.

«Я, ты и море», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница певца. «Фотографии, как из тургеневских рассказов», «Боже, как хороша», «Такая красивая. И счастливая», «Ты великолепно выглядишь», «Какая же ты нежная», «Когда море — не третий лишний», «Платье, словно из сказки», «Невеста, юная и нежная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: