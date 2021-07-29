Фронтмен Limp Bizkit удалил все фото в Instagram и выложил свой новый образ

Фанаты знаменитой рок-группы Limp Bizkit озадачены: вокалист коллектива, 50-летний Фред Дерст, неожиданно удалил все фотографии со своей страницы в Instagram, а взамен выложил одну новую. На этом снимке мужчина предстал похудевшим и практически беловолосым от седины, с усами в виде подковы. А ведь ранее он предпочитал носить пышную бороду.
Поклонники в комментариях отметили, что кумир стал похож на звезду реслинга Халка Хогана или актера Дэвида Спейда. Фред ответил им шуточками и каламбурами. Что заставило рок-звезду удалить все старые фотографии, осталось неизвестным.
Добавим, что на днях Limp Bizkit возобновили концертную деятельность, прерванную пандемией. 29 июля музыканты дадут концерт в Чикаго и далее поедут в тур по городам Америки. Напомним, что перед эпидемией коронавируса группа планировала приехать в Россию.