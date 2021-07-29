Директор Моисеева: «Борис стесняется своего внешнего вида»

Борис Моисеев планирует этим летом отправиться на отдых в Юрмалу, где встретится с Лаймой Вайкуле и Раймондом Паулсом.

Вокруг имени Бориса Моисеева ходит очень много слухов. Во уже несколько лет «дитя порока» живет уединенной жизнью. Причиной всему болезнь – Борис Моисеев перенес инсульт и процесс восстановления идет крайне непросто.

Разбитый инсультом артист стесняется своего вида и старается лишний раз не давать поводов для сплетен. На новости о себе он реагирует болезненно, особенно когда на его имени пытаются хайповать и выдумывают небылицы: то артист живет в нищете, то вовсе умер в полном забвении.

Друг и директор Моисеева Сергей Горох спешит заверить всех злопыхателей: артист жив и денег ему вполне хватает. А если не будет хватать, то знаменитые друзья не бросят его в беде.

«Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так как раньше. Зарабатывать деньги на своем недуге он не собирается, поэтому не ходит по ток-шоу и меня просит не ходить. А если и посещает мероприятия, то только те, которые интересны ему самому», — рассказал Сергей Горох сайту Teleprogramma.pro.

Исключение исполнитель «Голубой луны» делает только для семейства Аллы Пугачевой. Он готов встречаться не только с Примадонной, но и с ее дочкой Кристиной Орбакайте.

Когда Кристина пригласила Моисеева на свою юбилей, он согласился не раздумывая и провел на празднике целых пять часов.

Это было в мае, а спустя два месяца появились новости, что 67-летний артист внес в завещание Кристину Орбакайте и отписал ей свою квартиру в Латвии. Якобы, он хочет оставить жилье «дочке на память о себе». Именно так Борис Моисеев называет наследницу Примадонны.

Однако Сергей признался, что не слышал о подобном решении своего друга.

«Я первый раз слышу про квартиру, которая должна достаться Кристине Орбакайте. Они дружат с самого детства Кристины, по сей день они созваниваются и с ней, и с Алой Борисовной, но чтобы квартиру? Не слышал», — ответил Горох.

Помимо Аллы Пугачевой, Борису Моисееву помогает фонд Нелли Кобзон, к тому же у исполнителя хорошая пенсия, так что на жизнь вполне хватает. Он получает 35 тысяч рублей и еще 15 тысяч доплата за звание заслуженного артиста.

«Плюс авторские отчисления и помощь из фонда. Он же сейчас постоянно дома и ему не надо покупать пальто Prada за 28 тысяч евро. Так что на все необходимое хватает. Я не видел, чтобы он нуждался», — делится Сергей Горох.

Этим летом Борис Моисеев планировал отправиться в Юрмалу на 2-3 недели, но пока планы срывает пандемия.

«Хотели еще в июле уехать, но пока не выходит. Может, в августе получится. У него там квартира и у меня в соседнем от него доме, буду помогать и присматривать. Плюс в Юрмале друзья — там рядом Лайма и Раймонд Паулс, они видятся каждую поездку», — рассказал друг артиста.

Смотрите также