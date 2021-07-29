«Гуня – главный меломан»: дети Жукова из «Руки Вверх» умилили лирической песней под гитару

Как отметил отец семейства, надо учиться «быть в моменте» у его наследников.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в Instagram разместил очень милое видео, на котором его дети Ника и Энджел поют под гитару лирическую песню. При этом между ними затесалась любимица семьи – собачка Гуня, которая внимательно слушает.

«У кого еще, как не у детей, учиться быть «в моменте»? И мы учимся. У собакена вон уже неплохо получается. Гуня — главный меломан! А у вас как с этим? Умеете отключиться и забыть о насущном? Предлагаю залайкать видео, пусть оно попадет в топ, и как можно больше людей увидят кайфушки Ники, Энджела и собачки». Сергей Жуков

«Сын очень сильно на вас похож», «По-моему, больше всех на расслабоне и в моменте собачка», «Молодцы ваши ребята. Просто умнички. Талантливые дети растут», «Забыть о насущном помогают ваши песни. Они уносят во времена юности, когда не было никаких забот», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что от второй жены, певицы Регины Бурд, у Сергея Жукова трое наследников. Кроме Ники и Энджела, есть еще сын Мирон, ему шесть лет.

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