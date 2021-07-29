С любимыми людьми: Саша Бортич продемонстрировала семейную идиллию с мужем и ребенком

Звезда картины «Я худею» чуть больше года назад впервые стала мамой.

Звезда картины «Я худею» Саша Бортич в Instagram продемонстрировала кадры семейной идиллии рядом с мужем Евгением и сыном Александром. На снимках семья отдыхает в разных частях света. Супруги без ума от путешествий. При этом Саша Бортич никак не стала подписывать снимки.

«Котики. Вы просто прекрасны», «Какие вы на этих фотографиях получились искренние и счастливые», «Кстати, вы очень похожи. А ваш сын так просто солнце», «На ваш совместный отдых можно смотреть вечно», «Саша, я желаю, чтобы ваш сын вырос настоящим человеком. В такой прекрасной семье так и будет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Саша Бортич, которой сейчас 26 лет, впервые стала мамой в июне прошлого года. Она родила сына своему мужу бизнесмену Евгению Савельеву.

Заметим, что отец ее мужа очень влиятельный на Среднем Урале предприниматель. Валерий Савельев является одним из богатейших людей в Екатеринбурге.

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