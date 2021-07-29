Наталья Подольская в черном бикини засветила «неидеальную» фигуру

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она порой проводит с ним время не только дома, но и на работе. Супруги зачастую поют дуэтом. У пары подрастает сын Артемий, а в прошлом году артистка подарила избраннику еще одного сына — Ивана. После родов артистка сразу стала приводить себя в форму. За несколько месяцев она смогла сбросить лишний вес.

А этим летом супруги уехали отдыхать в Грецию. Подольская предпочитает возить с собой детей даже в дальние страны. Примечательно, что Пресняков с радостью помогает ей заботится о малышах, поэтому у певицы есть время на спорт, плавание и купание в лучах солнца. Она уже не раз демонстрировала фигуру в купальнике. Но теперь Наталья запечатлелась в черном мини-бикини, позируя на шезлонге. Она развязала тесемки от купальника и засветила бюст.

Также жена Владимира не побоялась показать складки на животе. Она грациозно лежала, демонстрируя фигуру. Поклонники заметили несовершенства, но многие восхитились тем, как Подольская выглядит, так как после родов прошло меньше года. «Такая расслабленная», «Маслом натерлись? Блестите», «Такие милые складочки», «Складочки гармошкой, как у меня», «Грудь сползла чутка», «Красивая мама на чили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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