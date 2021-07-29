«Красивые поедем в гости»: Муцениеце облачилась с дочкой в балахоны с рукавами-буфами

Агата Муцениеце многим зрителям знакома по сериалу «Закрытая школа». Также она несколько раз становилась ведущей шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. Вот уже больше года актриса наслаждается новой жизнью, так как развелась с Павлом Прилучным. Если первое время она переживала из-за сложившейся ситуации, то теперь признается, что открыта для новых отношений. При этом ей также стали чаще приходить приглашения на новые съемки.

Этим летом Агата часто выходит в свет. На целый месяц она отвезла детей в деревню и лишь накануне забрала дочку Мию и сына Тимофея домой. В последнее время актриса все чаще одевается в мини-платья. Даже многие поклонники заметили, что она стала выглядеть женственнее. А 29 июля Муцениеце поделилась домашними кадрами. Она решила одеться в одном стиле с детьми.

Девушка предстала в мини-платье с рукавами-буфами цвета мяты. Ее дочка тоже была в платье-балахоне, но белого цвета, а вот Тимофей предстал в костюме с шортами изумрудного оттенка.

«Друзья, у нас family look! Что ты делаешь? Ты съела помаду? Вот смотрите! И Мийка, мы в одинаковых платьях, только разных цветов. Тима тоже в костюмчике! Боже, какое счастье. Сейчас красивые поедем в гости», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие также оценили ее луки с наследниками. «Агата, похорошела, расцвела», «С дочкой очень милые», «Ради таких кадров и нужны дети», «Очаровательные платья», «Мило до слез», — стали писать пользователи Сети.

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