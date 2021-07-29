«Загораю»: пиар-директор Юлии Началовой блеснула на пляже в красном бикини

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram поделилась кадром со своего отдыха. Она запечатлена в красном бикини. На голове у нее можно увидеть кепочку и солнцезащитные очки.

«Загораю. Не могла и представить себе, что приехав на море 8 июля, впервые заплыву в него аж 27 июля. А 28 июля буду самой белой на пляже. Вот она пневмония. Но хорошо то, что хорошо кончается». Анна Исаева

«Звезда в красном. Отличного отдыха», «Хорошо, что морским воздухом легкие продышала», «Анна, морской воздух вам помог. Так что, возможно, вы оказались в нужное время в нужном месте», «Жаль, Анечка, что вы приболели. Но главное, что все позади. Наслаждайтесь отдыхом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Исаева после смерти Юлии Началовой подробно рассказывала, как протекала болезнь у звездной исполнительницы. Пиар-директор певицы очень дружна с родными Началовой. Прежде всего с ее родителями и дочкой Верой.

Смотрите также: