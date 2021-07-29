«Лучшего отдыха, чем в Турции нет»: Кудрявцева показала минуты счастья с дочкой и мужем за рубежом

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram разместила снимок со своей дочкой Машей и мужем известным хоккеистом 33-летним Игорем Макаровым. На фото она наслаждается отдыхом в Турции с самыми близкими для нее людьми. Звезда по-настоящему счастлива.

«С появлением Маши я который раз понимаю, что лучше отдыха для деток, чем в Турции нет. Лететь недалеко. Все развлечения в одном месте. В этом году выбрали хороший отель. Детские площадки, машинки, детская дискотека, аквапарк и парк развлечений. Для малышей — рай!»

Лера Кудрявцева

«Да, в Турции очень хороший отдых. Как с детками, так и без них», «Дочка прямо куколка. Какая все-таки она у вас хорошенькая», «Хорошего вам отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе с 2013 года. Супруг моложе своей жены на 17 лет. Их общей дочери Маше в августе исполнится три годика.

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