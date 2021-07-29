«Я это снимаю на память»: старшая дочь Светланы Лободы запечатлела игры сестренки с мамой

Певица Светлана Лобода в Instagram разместила запись, на которой держит на руках свою младшую дочь трехлетнюю Тильду. Наследница и мать безумно счастливы вместе. Причем запись в этот момент вела старшая дочь Светланы Лободы Евангелина.

«Я это снимаю на память», — объявила девочка.

«Вот это счастье. Что за милота», «Как вы любите своих детей! На это можно смотреть вечно. Вы самая лучшая мама на свете», «Света, когда же ты уже наконец покажешь лицо этой сладости?» «Настоящее счастье — оно такое», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Светланы Лободы две дочери. Евангелине в этом году исполнилось уже десять лет. Младшая наследница появилась на свет в мае 2018 года. Исполнительница не раскрывает, кто является отцом ее дочери. Более того, она не показывает в социальных сетях лицо своего ребенка. Хотя поклонники уже не раз просили об этом исполнительницу.

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