Бесценные минуты материнства: Анна Кошмал провела время на море с трехлетним сыном Мишей

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила редкий кадр со своим трехлетним сыном Мишей. На фотографии мать и наследник находятся около моря. Причем мальчик, который заметно подрос за последнее время, о чем-то оживленно беседует с родительницей.

Анна Кошмал не стала подписывать кадр. Она лишь поставила сердечко. Звезда сериала «Сваты» в связи с огромной занятостью в разных проектах не так часто, как ей бы хотелось, видит наследника.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал сыграла роль девочки-гота Жени Ковалевой. Она полюбилась многим поклонникам картины. Седьмая часть сериала «Сваты» должна выйти на экраны нынешней осенью.

Напомним, что Анна Кошмал замужем. Сын Миша появился у нее на свет летом 2018 года. О своем муже украинская актриса не распространяется. Она лишь раз размещала совместную с ним фотографию в социальных сетях. На снимке они танцевали на собственной свадьбе.

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