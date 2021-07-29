«Это здоровье человека»: Мария Смоктуновская отреагировала на госпитализацию брата в психбольницу

Сын легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского попал в психбольницу. 63-летнего мужчину госпитализировали в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева в Москве.

О том, что у Филиппа Смоктуновского проблемы с психикой сообщил источник телеканала «360». Собеседник издания раскрыл детали случившегося.

Скорую помощь 63-летнему мужчине вызвали родственники, когда заметили спутанность сознания. Параллельно с этим развивалась еще одна проблема — Смоктуновский-младший отказывался от пищи и любых гигиенических процедур.

Прибывшие на вызов врачи сразу поняли, что речь идет не о простом упрямстве и предложили госпитализацию. Перечить родственники не стали и разрешили увезти наследника известного актера в больницу.

Сестра Филиппа — Мария Смоктуновская — ответила за звонок Teleprogramma.pro. Она не стала опровергать, что у брата проблемы со здоровьем, но и детали госпитализации не раскрыла.

«Это личная информация, зачем же я буду комментировать. Это здоровье человека, это личная информация», — сказала наша собеседница.

Что именно могло стать причиной расстройства — пока не известно. В окружении мужчины поделились, что он вел затворнический образ жизни и прятал глубоко внутрь досаду на то, что не смог оправдать надежду своего знаменитого отца, к тому же иногда страдал от алкоголя. Возможно, именно многолетние душевные терзания подкосили здоровье представителя знаменитой фамилии.

Продолжатель фамилии

Филипп Смоктуновский стал третьим ребенком любимца всего Союза. Смоктуновский-старший нежно любил двух дочерей, но мечтал о сыне. Когда супруга Суламифь Кушнир подарила наследника, Смоктуновский не мог найти себе места от счастья — теперь прославленная фамилия не прервется.

Филипп рос мечтающим мальчиком и, как это часто бывает в творческих семьях, его судьба была предрешена с детства. Отец видел сына на театральных подмостках, но заведомо задавал наследнику слишком высокую планку.

Смоктуновский-младший поступил в Театральное училище имени Щукина, но закончить знаменитую «Щуку» так и не смог — бросил учебу на втором курсе. Это нисколько не расстроило студента, он делал ставку на легендарную фамилию и не сомневался — услышав, что на кастинг пришел Смоктуновский, режиссеры будут давать ему роли.

Но в кадр зеленого юнца звали неохотно, хотя были в его биографии примечательные работы: он снялся в «Маленьких трагедиях» и в «Мертвых душах».

Разочарование отца

Однако зарекомендовать себя как перспективного актера Филипп не смог. К тому моменту окружающие уже начали шептаться, что природа отдохнула на наследнике знаменитого актера и ему никогда не удастся добиться и десятой доли славы, в которой купался отец.

В итоге и Иннокентий Смоктуновский смирился — актером сыну не стать, и прекратил тянуть наследника. Отказ был воспринят Филиппом крайне болезненно, он осознавал, что вместо гордости стал разочарованием семьи и начал искать утешения в бутылке.

Заливать приходилось не только проваленные карьерные амбиции, но и личное счастье.

Рухнувшие надежды

Смоктуновский-младший вопреки воле родителей расписался с красавицей-балериной Ольгой Буцковой. Отец был против брака, но не из-за невесты, а потому, что семью нужно будет обеспечивать, а с доходом у наследника были большие проблемы.

Вскоре у супругов родилась дочка Настя и все финансовые заботы взвалил на себя дедушка — Иннокентию Михайловичу приходилось тянуть две семьи.

Филипп Смоктуновский стал все чаще заливать проблемы спиртным, а потом и вовсе перешел на запрещенные вещества. Семья трещала по швам и развод не заставил себя долго ждать.

Последнюю попытку вытащить сына знаменитый актер предпринял в 1987 году, когда помог ему получить роль в картине «На исходе ночи». Но и тут провал: Филипп то и дело являлся на площадку пьяным и устраивал скандалы. Это стало жирной точкой в его актерской карьере.

На шее у престарелой матери

Со смертью Иннокентия Смоктуновского доход Филиппа совсем иссяк и ему пришлось задумываться, где взять деньги для жизни. Он зарабатывал трудом переводчика, а еще сидел на шее у престарелой матери.

Он и младшая сестра Мария, так и не вышедшая замуж, жили вместе с пенсионеркой и вели затворнический образ жизни.

В 2016 году скончалась 91-летняя Суламифь Михайловна. Она не раз констатировала, что ее дети «не от мира сего» и с тревогой наблюдала за их судьбой. Перед смертью вдова народного актера просила дочь присматривать за старшим братом, который был не совсем здоров.

После смерти матери Филипп Смоктуновский вовсе прекратил контакты с внешним миром. Видимо, все это время его состояние усугублялось и теперь он оказался в больнице.

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