«Строгие, но справедливые»: как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают сына – будущего короля

Принцу Джорджу недавно исполнилось восемь лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям – родители троих детей. Они растят двух сыновей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. Старшему их наследнику, Джорджу недавно исполнилось восемь лет. Когда-то именно он станет королем Великобритании. На данный момент мальчик занимает третье место в линии престолонаследия после своего отца и дедушки.

В воспитании Джорджа и других детей герцоги Кембриджские придерживаются определенных правил.

«Они строгие, но справедливые родители. Кейт и Уильям дают детям возможность выражать свои эмоции и задавать вопросы, чтобы они выросли здоровыми в психоэмоциональном плане. Таким образом, герцоги придерживаются современного подхода в воспитании, делая акцент на открытое общение», — пишет Us Weekly.

Напомним, недавно Кейт и Уильям искали школу в Беркшире. Они планируют отдать Джорджа в другое учебное заведение. Сейчас мальчик посещает частную школу Томаса в Лондоне.

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