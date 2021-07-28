С модным принтом: Ирина Пегова в мини-платье в стиле бэби-долл прогулялась по лугу в Сочи

Актриса во время вечернего променада заметила пастбище с быками и решила рассмотреть их. При этом звезда предстала в летнем наряде.

Ирина Пегова — частая гостья на красных дорожках. Она уже давно знакома зрителям, так как снялась в таких картинах, как «Экипаж», «Доктор Рихтер», «Домашний арест». Также актриса не раз участвовала в телевизионных шоу. Она победила в одном из сезонов «Танцев со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде». Члены жюри всегда отмечали ее харизму, а нестандартная фигура не мешала ей выполнять сложные трюки.

Однако в этом году Ирина решила похудеть. Она теперь регулярно занимается спортом. За несколько месяцев актриса значительно постройнела. Этим летом она решила устроить себе отдых. Девушка проводит жаркие дни в Сочи. 28 июля вечером она устроила вечерний променад. Пегова неожиданно набрела на пастбище с молодыми быками. Она сигану через забор, чтобы их рассмотреть.

Артистка предстала в мини-платье цвета сочной травы. Наряд с модным принтом «мильфлер» дополнила поясная сумка. Постройневшая Ирина подчеркнула свою талию.

«Бычок пасется. Смотрите, сколько навоза! Видимо здесь их излюбленное место. Я бы тоже попаслась на таком лугу», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие написали ей комплименты. «Великолепная Ириночка!», «Какая вы яркая», «Наряд так вас красит! А то белое платье не носите», «Какая вы стройная стали», «Просто цветете», «Ваша улыбка греет», «Такая вы девочка в этом платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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