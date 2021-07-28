Три поколения: Бородина в мини-юбке из денима сделала фото с мамой и дочками на отдыхе

Телеведущая решила похвастаться тем, какая у нее молодая мама. Они вместе отдыхают в Турции.

Ксения Бородина в этом году продолжила работать ведущей «Дома-2». Однако в ее жизни произошли изменения. После шести лет отношений она рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Сначала телеведущая не комментировала слухи, а потом объявила, что уже находится в стадии развода. Примечательно, что девушка решила не грустить. Она подчеркнула, что раньше посвящала себя семье, но теперь собирается чаще выходить в свет.

Даже на отдыхе Ксения не перестает каждый вечер наряжается. Она посещает вечеринки, устраивает променад с подругами и ужинает в дорогих ресторанах. За последние дни телеведущая отметилась как в белом силуэтном платье по фигуре, так и наряде салатового цвета с открытыми плечами. А 28 июля вечером Бородина устроила семейный выход в свет. Она облачилась в белую майку и мини-юбку из денима.

Знаменитость сделала фото со своей мамой — Инной Булатовоной. При этом с ними позировали дочки телеведущей — Маруся и Теона.

«Иерархия», — написала она.

В кадре было три поколения женщин в семье. Поклонники восхитились редким кадром и отметили, что мама Ксении выглядит очень молодо. «Бабули вашей не хватает», «Особенно мама Инна хороша!», «Мама у вас красотка», «Королева и ее принцессы», «Как здорово, когда родные тебе люди рядом! Ксюша, ты божественна!», «Правильная очень иерархия», — прокомментировали пост подписчики.

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